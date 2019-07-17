Фанат прервал матч ПФЛ и атаковал судью (видео)

Инцидент произошел на 79-й минуте встречи при счете 6:2 в пользу московского клуба. главный арбитр назначил пенальти в ворота гостей.
Добавим, что матч между «Араратом» и «Сатурном» закончился со счетом 8:2.
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