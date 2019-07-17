Завтра Мирзов пройдет медобследование для «Спартака» 18 июля В четверг, 18 июля, хавбек «Ростова» Резиуан Мирзов пройдет медицинское обследование для «Спартака», информирует «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Ростов» и «Спартак» согласовывают последние детали трансфера 26-летнего полузащитника в «Спартак» за четыре миллиона евро. Контракт, который должно быть подписано в ближайшее время, будет рассчитан на три года.

Добавим, что в прошлом сезоне Мирзов провел 29 матчей за тульский «Арсенал», записав на свой счет восемь забитых мячей и одну результативную передачу.