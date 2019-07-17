Александр Медведев: Заболотный будет тренироваться и играть в «Зените»-2»

- Заболотный играет за «Зенит»-2, вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба, на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в «Зените»-2», - приводит слова Медведева Sport24.ru.
Напомним, что Заболотный выступает за «Зенит» с 2018 года. На счету нападающего четыре мяча в 37 играх во всех турнирах.
После победы над «Тамбовом» (2:1) главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что форвард тренируется с «Зенитом-2».
Добавим, что контракт Заболотного с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2021 года.
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