Александр Медведев: Заболотный будет тренироваться и играть в «Зените»-2» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем форварда команды из Санкт-Петербурга Антона Заболотного.

- Заболотный играет за «Зенит»-2, вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба, на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в «Зените»-2», - приводит слова Медведева Sport24.ru.

Напомним, что Заболотный выступает за «Зенит» с 2018 года. На счету нападающего четыре мяча в 37 играх во всех турнирах.

После победы над «Тамбовом» (2:1) главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что форвард тренируется с «Зенитом-2».

Добавим, что контракт Заболотного с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2021 года.