Хосеп Гвардиола: Если Сане несчастлив в «Манчестер Сити» - пусть уходит - Советский спорт
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17 июля 2019 20:54Футбол

Хосеп Гвардиола: Если Сане несчастлив в «Манчестер Сити» - пусть уходит

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что у него нет намерений удерживать в команде игроков, у которых нет желания играть за клуб.

- Клуб сделал предложение еще в прошлом году. Как я неоднократно говорил, мы хотим, чтобы футболисты были счастливы находиться здесь, а мы поможем им стать лучшими.

Мы знаем его потенциал и его уровень. У него есть особые качества, которые тяжело найти у многих игроков в мире. Как и все, он прекрасно знает, что трудно играть постоянно, при уровне игроков которых мы имеем.

В тоже время я говорил игрокам не один десяток раз, что хочу, чтобы каждый футболист клуба был счастлив, находясь здесь. Если у них этого нет – пусть уходят, - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» намерено было получить от продажи 23-летнего немца не менее 100 миллионов евро.

Отметим, что «Бавария» вела переговоры с чемпионами Англии о переходе 23-летнего немца. Позже известно, что в Мюнхене были готовы заплатить за Сане требуемую сумму, однако теперь сам игрок выразил желание остаться в Манчестере.

Напомним, что «Бавария» хотела подписать Сане еще в 2016 году, однако три года назад он выбрал «Манчестер Сити». За это время он провел в составе «горожан» 133 матча, забил 39 голов и сделал 45 результативных передач. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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