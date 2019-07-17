Александр Точилин: У «Сочи» есть высокая цель - первое место Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о задачах команды на сезон.

- Понятно, что существует много задач. Для дебютантов минимальная задача - это сохранить прописку. Максимальная - не подумайте, что мы пренебрежительно к другим командам относимся - но есть высокая цель, это первое место. Поэтому будем бороться, что по итогам сезона мы будем иметь, узнаем весной, - цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, что в выездном матче 1-го тура «Сочи» в компенсированное арбитром время проиграл «Спартаку» со счетом 0:1. Позже стало известно, что главный арбитр этой встречи Владимир Москалев ошибочно засчитал гол красно-белых, допустил ряд ошибок, за что был отстранен от работы.

Добавим, что в следующем туре «Сочи» 21 июля на своем поле примет «Зенит».