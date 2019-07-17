Гаджи Гаджиев: Жаль, что Мусаеву не дадут возможности управлять командой непосредственно со скамейки - Советский спорт
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17 июля 2019 21:38Футбол

Гаджи Гаджиев: Жаль, что Мусаеву не дадут возможности управлять командой непосредственно со скамейки

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал решение УЕФА отказать тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву в досрочной выдаче лицензии Pro.

— Почему УЕФА настолько категоричен в своем решении?
— Просто есть регламент. Европейские стандарты куда более жесткие, и их безоговорочно соблюдают. У нас в России в этом плане более гибкие подходы. Я помню, как объединение отечественных тренеров просило Российский футбольный союз о досрочном принятии экзаменов у известных российских тренеров, как Валерий Карпин или Виктор Онопко. И РФС пошел нам навстречу, известные футболисты смогли получить лицензию раньше срока. Если бы это было где-то в Европе, то так сделать не получилось бы.

— Они относятся к получению лицензий более правильно?
— Да, наверное, более правильно. Но в любом правиле всегда есть исключение. Если бы, условно говоря, такой же подход, как в ситуации с Карпиным и Онопко, был еще с другой группой молодых тренеров, то, возможно, туда попал бы и Мусаев. Просто тогда накопилось большое количество игроков, выступавших за национальную сборную. А сейчас...

Я думаю, что это не очень хорошо для «Краснодара», но ситуация поправима, не катастрофическая. Жаль, что не дадут возможности управлять непосредственно со скамейки. Но процессом подготовки команды к выступлениям всё равно будет руководить он, — цитирует Гаджиева News.ru.

Напомним, что УЕФА оставил в силе запрет на работу тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в рамках еврокубков. Как сообщал Metaratings.ru, в организации отклонили апелляцию «быков», а также обязали выплатить штраф в 50 тысяч евро за отсутствие у специалиста тренерской лицензии категории Pro. Кроме этого УЕФА обратился к руководству РФС с требованием провести аналогичный запрет на Мусаева в рамках РПЛ и Кубка России.

Позже УЕФА не разрешил старшему тренеру «Краснодара» уже в этом году начать обучение на получение лицензии категории Pro, которая дает право работать главным тренером.

Отметим, что в июне 35-летний Мусаев получил лицензию категории A, и согласно регламенту он сможет поступить на обучение на категорию Pro только после того, как отработает год с лицензией A. РФС подавал прошение в УЕФА о досрочном начале обучения для Мусаева, однако получил отказ.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Краснодар» впервые сыграет в Лиге чемпионов, начав выступление с третьего квалификационного раунда.

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