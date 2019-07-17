«Карабах» обыграл «Партизани» и вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов Футболисты «Карабаха» на своем поле обыграли албанский «Партизани» в ответном матче первого квалификационный раунда Лиги чемпионов со счетом 2:0.

В составе азербайджанской команды голами отметились Филип Озобич (51-я минута) и Даниэль Кинтана (90+4).

Напомним, что первый матч команд, который прошел в Тиране, завершился со счетом 0:0.

Таким образом, по сумме двух встреч во второй квалификационный раунд турнира вышел «Карабах».

Добавим, что в параллельном матче первого квалификационный раунда норвежский «Русенборг» разгромил «Линфилд» из Северной Ирландии и по сумме двух встреч (6:0) также пробился в следующий раунд турнира.

Еще в одной встрече армянский «Арарат» уступил на выезде шведскому АИКу со счетом 1:3 и по сумме двухматчевого противостояния (1:3, 2:1) не смог пробиться в следующий раунд.