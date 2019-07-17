Де Росси в ближайшее время станет игроком «Бока Хуниорс» - Советский спорт
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17 июля 2019 23:00Футбол

Де Росси в ближайшее время станет игроком «Бока Хуниорс»

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси готов подписать контракт с аргентинским клубом, чтобы осуществить давнюю мечту.

По информации Marca, в последнем общении с бывшим напарником по «Роме» Николасом Бурдиссо, который на данный является спортивным директором аргентинского клуба, Де Росси заявил, что не смог бы закончить свою карьеру, не сыграв за «Боку».

Как отмечает издание, 35-летний полузащитник уже имеет в руках контракт, который рассчитан на один сезон.

Ранее сообщалось, что Де Росси сконцентрируется на тренерской деятельности, следуя по стопам отца Альберто, возглавляющего на данный момент тренерский штаб молодежной команды «Ромы».

Напомним, что «Рома» объявила об уходе полузащитника и капитана команды по окончании сезона-2018/19. Последним матчем Де Росси в составе «римлян» стала игра 38-го тура серии А с «Пармой», которая прошла в Риме 26 мая.

За 17 лет в составе «Ромы» хавбек дважды стал обладателем Кубка Италии, а также один раз выиграл Суперкубок страны. Всего Де Росси провел 616 матчей за «Рому», забив 63 мяча и сделав 54 голевые передачи.

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