«Лацио» вновь заинтересовался Азмуном

Как сообщает Sport News, руководство итальянского клуба находится в поисках игрока, который смог бы усилить атаку команды.
По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард «Зенита» Сердар Азмун, которым «Лацио» интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» зимой из «Рубина» за 12 миллионов евро. С тех пор 24-летний нападающий провел за петербургскую команду 18 матчей, записав на свой счет 14 забитых мячей и 3 результативные передачи.
Добавим, что действующий контракт иранского форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года, а портал transfermarkt оценивает трансфер футболиста в 17 миллионов евро.
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