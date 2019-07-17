Шарль Каборе: «Динамо» имеет все шансы выйти на лидирующие позиции в чемпионате Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе прокомментировал свой переход в московский клуб.

- Я рад оказаться в «Динамо». Меня очень тепло приняли мои новые партнеры и главный тренер. Физически я чувствую себя хорошо и готов помочь команде в достижении поставленных целей. Перед бело-голубыми всегда ставятся большие задачи, это клуб с богатой историей и славными традициями. Мне было интересно присоединиться к этому проекту.

Для меня переход в «Динамо» - важный момент. Можно сказать, что это шаг вперед, новый опыт. Мне не терпится выйти на поле в футболке бело-голубых. В «Динамо» создается команда, которая имеет все шансы в ближайшее время выйти на лидирующие позиции в чемпионате. Клуб уже сделал ряд приобретений, вероятно, появятся ещё сильные новички. Уверен, что «Динамо» по силам решить задачу на сезон.

Главная цель – поскорее адаптироваться в коллективе и помочь клубу выступить лучше, чем год назад. Мы должны бороться за самые высокие места, - цитирует Каборе пресс-служба московского клуба.

Напомним, что 17 июля, бывший хавбек «Краснодара» Шарль Каборе подписал двухлетний контракт с московским «Динамо».

В прошлом сезоне полузащитник отыграл за «быков» 37 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. 1 июля он покинул «Краснодар» на правах свободного агента.