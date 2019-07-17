«Селтик» победил «Сараево» и сыграет во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов - Советский спорт
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17 июля 2019 23:57Футбол

«Селтик» победил «Сараево» и сыграет во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

Футболисты «Селтика» переиграли «Сараево» в ответном матче первого квалификационный раунда Лиги чемпионов со счетом 2:1.

В составе шотландской команды голами отметились Райан Кристи (26-я минута) и Каллум Макгрегор (76). У боснийского клуба отличился Беньямин Татар (63).

Таким образом по сумме двух встреч (3:1, 2:1) в следующий раунд квалификации вышел шотландский клуб.

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