Элвир Рахимич: ЦСКА, как и остальные команды лиги, еще не готов на 100% Бывший футболист армейцев встал на защиту команды.

Экс-полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич поделился эмоциями после поражения красно-синих в гостевом матче с «Крыльями Советов» (0:2).

«В начале сезона всегда тяжело. ЦСКА, как и остальные команды лиги, еще не готов на 100%. Но я уверен, что команда через каждый следующий матч будет вкатываться и выглядеть все лучше и лучше», – приводят слова Рахимича «Известия».

21 июля «Крылья Советов» примут тульский «Арсенал» во втором туре РПЛ, а ЦСКА днем ранее сыграет с «Оренбургом».