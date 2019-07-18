«Локомотив» ведет переговоры о трансфере нападающего сборной Перу

Форвард мексиканского клуба «Морелия» Эдисон Флорес может перебраться в чемпионат России.
Согласно источнику, 25-летний футболист получил предложение от московского «Локомотива», где выступает его партнер по сборной Перу Джефферсон Фарфан.
«Мы хотим и дальше выступать в чемпионате Мексики, чтобы развиваться. Да, у нас есть несколько хороших предложений, в том числе из России. Сейчас мы тщательно анализируем каждое из них», – заявил агент игрока Карлос Гонсалес.
Большую часть своей карьеры Флорес выступал за перуанские клубы. Однако, ранее он защищал цвета испанского «Вильярреала».
Его контракт с нынешней командой в силе до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 1 млн евро.
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