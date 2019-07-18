Стало известно место записи видео, как Мамаев и Кокорин играют в футбол в колонии Об этом нам рассказал Валентин Соколов, бывший заключенный ИК-4, в которой находятся сейчас футболисты.

– А вы по съемке можете определить, откуда их засняли?

– Да. Это крыша жилого дома, который стоит совсем рядом с периметром зоны. Теперь, если захотят избежать съемки, видимо, метра на четыре вверх поставят железные листы.

Напомним, накануне телеграм-канал MASH опубликовал видео, на котором заключенные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин играют в футбол за колючей проволокой.