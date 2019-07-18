Бывший заключенный рассказал о жизни в отряде Мамаева и Кокорина Мы поговорили с бывшим заключенным ИК-4 Белгородской области – там сейчас находятся сейчас футболисты.

– По прибытии в колонию все забирают?

– Да, и безвозвратно. Часы за сто рублей все равно заберут. Зубную щетку старую. Остаешься вообще голый. Библию кинули на пол с фразой: «Нам п….й», мы язычники».

– Забирают даже у тех, кто в итоге попадает в восьмой – «блатной» – отряд?

– Вот как раз при мне там сидел министр, которого осудили за хищение миллионов долларов. Он сидел в восьмом отряде, куда попали футболисты. В обычном отряде очень тесно, есть просто проход между «шконками», а походить негде. Есть еще «кулек» – место, где стоит телевизор, но он практически всегда закрыт за какие-нибудь наказания. А рядом с каждым бараком так называемая «локалка» – огражденная территория метров тридцать. В бараке обычно человек 300, поэтому, даже если выйдут, набьются битком. А за «локалку» выходят только в столовую. Министр мог спокойно прогуливаться по территории, в дорогих очечках, со свитой прихлебателей, которые перед ними расшаркивались: «Ой, не споткнитесь».

– Всем известно, как получить такие вип-услуги?

– Платил он или не платил – мы за руку не ловили, но до министра был заключенный, который оплачивал строительство «локалки». Это же как в школе, когда с родителей собирают деньги на ремонт. Если ты можешь оплатить что-то для лагеря – у тебя будут привилегии. Вот он потратил миллион на ремонт и вышел по УДО. Не знаю, давал ли он начальнику, но общеизвестно, что он оплачивал ремонт.