Бывший заключенный рассказал о жизни в отряде Мамаева и Кокорина  

– По прибытии в колонию все забирают?
– Да, и безвозвратно. Часы за сто рублей все равно заберут. Зубную щетку старую. Остаешься вообще голый. Библию кинули на пол с фразой: «Нам п….й», мы язычники».
– Забирают даже у тех, кто в итоге попадает в восьмой – «блатной» – отряд?
– Вот как раз при мне там сидел министр, которого осудили за хищение миллионов долларов. Он сидел в восьмом отряде, куда попали футболисты. В обычном отряде очень тесно, есть просто проход между «шконками», а походить негде. Есть еще «кулек» – место, где стоит телевизор, но он практически всегда закрыт за какие-нибудь наказания. А рядом с каждым бараком так называемая «локалка» – огражденная территория метров тридцать. В бараке обычно человек 300, поэтому, даже если выйдут, набьются битком. А за «локалку» выходят только в столовую. Министр мог спокойно прогуливаться по территории, в дорогих очечках, со свитой прихлебателей, которые перед ними расшаркивались: «Ой, не споткнитесь».
– Всем известно, как получить такие вип-услуги?
– Платил он или не платил – мы за руку не ловили, но до министра был заключенный, который оплачивал строительство «локалки». Это же как в школе, когда с родителей собирают деньги на ремонт. Если ты можешь оплатить что-то для лагеря – у тебя будут привилегии. Вот он потратил миллион на ремонт и вышел по УДО. Не знаю, давал ли он начальнику, но общеизвестно, что он оплачивал ремонт.
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