Стало известно, какие наказания возможны в колонии Мамаева и Кокорина 

- Есть наказания, которые распространяются на всех?
- Помню случай, когда всех поставили на девять часов на жару. Восьмой отряд тоже присутствовал.
- И министр?
- Вот его не помню, но не факт, что его не было.
- Что говорят ваши знакомые, кто еще там, об изменениях в связи с приездом футболистов?
- Пошли постоянные внутренние комиссии. А это значит ужесточение режима. Вряд ли кому-то понравилось.
- Зэки с интересом ждали прибытия знаменитостей?
- С кем я общаюсь – тем по барабану. Там пафосных нет, и Кокорин с Мамаевым все поняли, пока были в СИЗО. Общему быту мешает только излишнее внимание, которое ограничивает того же начальника лагеря в занятии своим привычным делом – заработком.
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