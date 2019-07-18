Стало известно, какие наказания возможны в колонии Мамаева и Кокорина Бывший заключенный ИК-4 Валентин Соколов – о жизни в колонии, где сейчас находятся футболисты.

- Есть наказания, которые распространяются на всех?

- Помню случай, когда всех поставили на девять часов на жару. Восьмой отряд тоже присутствовал.

- И министр?

- Вот его не помню, но не факт, что его не было.

- Что говорят ваши знакомые, кто еще там, об изменениях в связи с приездом футболистов?

- Пошли постоянные внутренние комиссии. А это значит ужесточение режима. Вряд ли кому-то понравилось.

- Зэки с интересом ждали прибытия знаменитостей?

- С кем я общаюсь – тем по барабану. Там пафосных нет, и Кокорин с Мамаевым все поняли, пока были в СИЗО. Общему быту мешает только излишнее внимание, которое ограничивает того же начальника лагеря в занятии своим привычным делом – заработком.