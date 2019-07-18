В колонии Мамаева и Кокорина ради игр ЧМ-2018 сдвигали время ужина

– Когда был чемпионат мира по футболу, начальник лагеря разрешал смотреть матчи всем, даже тем, кто наказан. Сдвигалось время ужина специально, – рассказывает Соколов
– Получается, начальник колонии – футбольный болельщик?
– Получается. Но если кроссовок не купить – нам какая разница?
– То есть, Кокорин и Мамаев играют в колонцах?
– Ну, как-то кроссовки появлялись. Может, перекидывали через стену или кому-то проплачивали. Не знаю.
– Вы говорите, что внутри коллектива там справедливость, то есть, состоятельных Кокорина и Мамаева там не разведут на деньги?
– Такого не будет ни в коем случае. Не важно, насколько ты раскручен, со всеми нормальный разговор. Если кого-то «ставят», то это происходит еще в тюрьме. У кого барыжные статьи, и ставят, как правило, на сигареты. В тюрьме они как деньги. И суммы довольны большие. Я был в Каширском централе, так там ставили на десять коробок. Это 200-300 тысяч рублей. А у Кокорина и Мамаева статья не барыжная. Думаю, они там будут скорее национальными героями. А начальник колонии будет вокруг них прыгать и скакать.
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