«Манчестер Сити» продаст Данило ради приглашения Алвеса Об этом сообщает Globo Esporte.

Капитан сборной Бразилии Дани Алвес, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Англии.

По информации источника, его трансфером занимается «Манчестер Сити». Единственная проблема – лимит на легионеров. Согласно регламенту АПЛ, в заявке клуба могут находиться 17 футболистов.

Таким образом, «горожанам» предстоит расстаться с одним игроком. Ожидается, что им станет бразильский защитник Данило, переехавший на «Этихад» летом 2017 года из «Реала».

Что касается Алвеса, то его последним клубом был «ПСЖ», который он покинул этим летом на правах свободного агента.

Добавим, что 36-летний защитник работал с главным тренером «Сити» Хосепом Гвардиолой в «Барселоне».