Руслан Нигматуллин: Я был на месте Гилерме и совершил ошибку, уйдя из «Локомотива» - Советский спорт
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18 июля 2019 11:07ФутболЛипкин Антон

Руслан Нигматуллин: Я был на месте Гилерме и совершил ошибку, уйдя из «Локомотива»

Голкипер красно-зеленых не может договориться с клубом о продлении контракта.

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о ситуации с вратарем красно-зеленых Маринато Гилерме.

«Скорее всего, в его случае речь идет о предпоследнем серьезном контракте в карьере, – приводит «Russia Today» слова Нигматуллина. – И, разумеется, он хочет извлечь из него максимальную выгоду… Я и сам был на его месте, но совершил ошибку и ушел из «Локомотива».

Напомним, контракт 33-летнего вратаря сборной России с «Локомотивом» истекает в декабре этого года. На встрече с болельщиками генеральный директор клуба Василий Кикнадзе заявил, что у Гилерме есть предложение от другого московского клуба и, скорее всего, он уйдет.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.

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