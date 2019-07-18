Сергей Семак: Наличие в «Сочи» бывших игроков «Зенита» никак нам не помогает

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч второго тура премьер-лиги с «Сочи».
«Наличие в «Сочи» наших бывших игроков никак нам не помогает, – приводит слова Семака официальный твиттер клуба. – Прекрасно понимаем, насколько тяжелый матч нас ждет – будем готовиться.
Все матчи в начале сезона достаточно сложные, потому что все команды настроены на то, чтобы максимально удачно стартовать».
Напомним, матч «Сочи» – «Зенит» пройдет 21 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – 21:30 (мск).
В первом туре «Зенит» победил дома другого дебютанта – «Тамбов» (2:1), а «Сочи» проиграл в гостях «Спартаку» (0:1).
Добавим, что перед сезоном из «Зенита» в «Сочи» перешли защитники Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, полузащитник Ибрагим Цаллагов и форвард Дмитрий Полоз.
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