Сергей Семак: Наличие в «Сочи» бывших игроков «Зенита» никак нам не помогает Чемпионы России сыграют во втором туре с дебютантом премьер-лиги.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч второго тура премьер-лиги с «Сочи».

«Наличие в «Сочи» наших бывших игроков никак нам не помогает, – приводит слова Семака официальный твиттер клуба. – Прекрасно понимаем, насколько тяжелый матч нас ждет – будем готовиться.

Все матчи в начале сезона достаточно сложные, потому что все команды настроены на то, чтобы максимально удачно стартовать».

Напомним, матч «Сочи» – «Зенит» пройдет 21 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – 21:30 (мск).

В первом туре «Зенит» победил дома другого дебютанта – «Тамбов» (2:1), а «Сочи» проиграл в гостях «Спартаку» (0:1).

Добавим, что перед сезоном из «Зенита» в «Сочи» перешли защитники Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, полузащитник Ибрагим Цаллагов и форвард Дмитрий Полоз.