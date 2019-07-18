«Барселона» установила ценник на Малкома

Представители «Барселоны» готовы отпустить бразильского форварда Малкома, которым интересуются «Тоттенхэм», «Арсенал» и миланский «Интер».
Согласно источнику, его агент провел встречу с руководством каталонского клуба. В ходе беседы чемпион Испании заявил представителю игрока, что тот может быть продан за 60 млн евро.
Агент, в свою очередь, отметил, что 22-летний нападающий не горит желанием покидать «Камп Ноу», несмотря на малое количество игровой практики.
В минувшем сезоне Малкаом провел 23 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи.
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