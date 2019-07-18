Фернандо: «Спартак» может выиграть у «Ростова» за счет мотивации

Полузащитник «Спартака» Фернандо высказался о предстоящем матче второго тура премьер-лиги с «Ростовом».
«У «Ростова» хорошая команда, они хорошо играют в обороне, – сказал 27-летний бразилец в интервью клубной пресс-службе. – Выйдем на матч, будем биться. Эти три очка для нас очень важны.
Прежде всего, можем выиграть за счет мотивации и взаимопомощи, а также за счет выполнения установок тренера: технических, тактических. Если все это соберется вместе, победа будет за нами».
Напомним, в первом туре «Спартак» и «Ростов» одержали победы и набрали по три очка.
Матч «Ростов» – «Спартак» пройдет 20 июля на «Ростов Арене». Начало – 21:30 (мск).
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