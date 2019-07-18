СМИ: Хамес вызван в расположение «Реала» для подготовки к сезону - Советский спорт
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18 июля 2019 13:05ФутболГичунцев Артур

СМИ: Хамес вызван в расположение «Реала» для подготовки к сезону

Ранее стало известно, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан не включил колумбийца в заявку на предсезонный тур по США.

Тренерский штаб мадридского «Реала» вызвал в расположение команды Хамеса Родригеса, сообщает Marca.

О причинах такого решения не уточняется, однако, по слухам, «бланкос» хотят продать испанского хавбека Иско. Если его уход состоится, то клуб не будет отпускать колумбийца, несмотря на его конфликт с Зинедином Зиданом.

Хамес провел два последних сезона в «Баварии» на правах аренды. Этим летом стало известно, что за него ведут борьбу мадридский «Атлетико», а также «Наполи».

Добавим, что его контракт с «Реалом» рассчитан до 2021 года.

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