СМИ: Хамес вызван в расположение «Реала» для подготовки к сезону Ранее стало известно, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан не включил колумбийца в заявку на предсезонный тур по США.

Тренерский штаб мадридского «Реала» вызвал в расположение команды Хамеса Родригеса, сообщает Marca.

О причинах такого решения не уточняется, однако, по слухам, «бланкос» хотят продать испанского хавбека Иско. Если его уход состоится, то клуб не будет отпускать колумбийца, несмотря на его конфликт с Зинедином Зиданом.

Хамес провел два последних сезона в «Баварии» на правах аренды. Этим летом стало известно, что за него ведут борьбу мадридский «Атлетико», а также «Наполи».

Добавим, что его контракт с «Реалом» рассчитан до 2021 года.