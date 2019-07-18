Александр Мостовой: Мирзов выделялся своей индивидуальной игрой и обводками Полузащитник «Ростова может продолжить карьеру в «Спартаке».

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе в клуб полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.

«Мирзов достаточно неплохо себя зарекомендовал в тульском «Арсенале», – приводит «Russia Today» слова Мостового. – Своей индивидуальной игрой, обводками один в один он выделялся на фоне других футболистов».

Напомним, ранее сообщалось о том, что 26-летний Мирзов подпишет трехлетний контракт со «Спартаком». В прошлом сезоне он выступал на правах аренды в «Арсенале». В 29 матчах на его счету восемь голов и одна результативная передача.

Права на игрока принадлежат «Ростову», за который он провел три матча.