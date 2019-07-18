«Сочи» продал все билеты на нижний ярус «Фишта» на матч с «Зенитом» Продажа билетов на верхний ярус начнется в четверг.

«Сочи» объявил в официальном твиттере клуба о том, что реализовал все билеты на нижний ярус стадиона «Фишт» на матч второго тура премьер-лиги с «Зенитом».

«Продажа билетов на верхний ярус стадиона «Фишт» начнется сегодня в 15:00», – говорится в сообщении.

Все билеты нижнего яруса на игру «Сочи» — «Зенит» проданы. Продажа билетов на верхний ярус стадиона «Фишт» начнется сегодня в 15:00.#СочиЗенит pic.twitter.com/hS19KEccEb — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 18, 2019

Напомним, матч с «Зенитом» станет первым домашним в истории клуба в премьер-лиге.

В первом туре дебютанты РПЛ потерпели поражение от «Спартака» (0:1) на «Открытие Арене» в Москве, пропустив решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.

Отметим, что стадион «Фишт», построенный в 2013 году к Олимпийским играм, официально вмещает 47 659 зрителей. Арена впервые примет матч премьер-лиги.

Матч «Сочи» – «Зенит» пройдет 21 июля. Начало – 21:30 (мск).