Федерация футбола Ирана разрешила женщинам посещать матчи отборочного турнира ЧМ-2022 - Советский спорт
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18 июля 2019 14:10ФутболЛипкин Антон

Федерация футбола Ирана разрешила женщинам посещать матчи отборочного турнира ЧМ-2022

Это решение должно быть одобрено правительством.

Федерация футбола Ирана разрешила женщинам посещать матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает Arab News.

Международная федерация футбола (ФИФА) давно обсуждает возможность снятия запрета на посещение женщинами стадионов, который был введен в 1979 году.

В ноябре прошлого года некоторые женщины получили разрешение прийти на стадион в Тегеране, где проходил финал азиатской Лиги чемпионов. На этой игре присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Теперь решение федерации футбола должно быть одобрено правительством Ирана. В ФИФА рассчитывают, что это произойдет до 10 октября, когда национальная команда проведет свой первый домашний матч во втором квалификационном раунде чемпионата мира с Камбоджой.

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