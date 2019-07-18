Федерация футбола Ирана разрешила женщинам посещать матчи отборочного турнира ЧМ-2022

Федерация футбола Ирана разрешила женщинам посещать матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает Arab News.
Международная федерация футбола (ФИФА) давно обсуждает возможность снятия запрета на посещение женщинами стадионов, который был введен в 1979 году.
В ноябре прошлого года некоторые женщины получили разрешение прийти на стадион в Тегеране, где проходил финал азиатской Лиги чемпионов. На этой игре присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Теперь решение федерации футбола должно быть одобрено правительством Ирана. В ФИФА рассчитывают, что это произойдет до 10 октября, когда национальная команда проведет свой первый домашний матч во втором квалификационном раунде чемпионата мира с Камбоджой.
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