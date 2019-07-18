«Спартак» и «Локомотив» претендуют на Шюррле

Полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Андре Шюррле интересен «Спартаку» и «Локомотиву», сообщает «Чемпионат.com».
В июне издание Bild сообщало о том, что 28-летний чемпион мира может продолжить карьеру в России.
Полузащитник, выступающий на левом фланге, провел прошлый сезон на правах аренды в «Фулхэме» и в 25 матчах забил шесть голов. Ранее Шюррле выступал за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург». В 2014 году в составе сборной Германии он стал чемпионом мира.
Отметим, что сам Шюррле не против переезда в Россию, так как его жена Анна Шарыпова родом из Казахстана.
Контракт Шюррле с «Боруссией» рассчитан до 2021 года.
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