Эдвин ван дер Сар – де Лигту: Из «Аякса» в «Ювентус», мне знаком этот путь - Советский спорт
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18 июля 2019 16:32ФутболЛипкин Антон

Эдвин ван дер Сар – де Лигту: Из «Аякса» в «Ювентус», мне знаком этот путь

19-летний защитник «Аякса» стал игроком «Ювентуса».

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар пожелал удачи защитнику Маттейсу де Лигту, который перешел в «Ювентус».

«От красно-белых к бело-черным, мне знаком этот путь. Всего наилучшего, Маттейс. Береги его, «Ювентус», – написал голландец.

Напомним, в четверг чемпионы Италии объявили о подписании контракта с 19-летним голландцем. Трансфер де Лигта обошелся «Ювентусу» в 75 миллионов евро. Вся сумма будет выплачена в течение пяти лет. Кроме того, в виде бонусов «Аякс» может получить еще 10,5 миллиона евро. Контракт де Лигта рассчитан до 30 июня 2024 года.

Добавим, что в 1999 году ван дер Сар также перешел из «Аякса» в «Ювентус».

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