Эдвин ван дер Сар – де Лигту: Из «Аякса» в «Ювентус», мне знаком этот путь 19-летний защитник «Аякса» стал игроком «Ювентуса».

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар пожелал удачи защитнику Маттейсу де Лигту, который перешел в «Ювентус».

«От красно-белых к бело-черным, мне знаком этот путь. Всего наилучшего, Маттейс. Береги его, «Ювентус», – написал голландец.

From ⚪️🔴⚪️ to ⚪️⚫️, I know the way! 😉



All the best in Turin Matthijs! Take good care of him @Juventusfc.#GoldenBye pic.twitter.com/nAKs4AtU0b — Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 18, 2019

Напомним, в четверг чемпионы Италии объявили о подписании контракта с 19-летним голландцем. Трансфер де Лигта обошелся «Ювентусу» в 75 миллионов евро. Вся сумма будет выплачена в течение пяти лет. Кроме того, в виде бонусов «Аякс» может получить еще 10,5 миллиона евро. Контракт де Лигта рассчитан до 30 июня 2024 года.

Добавим, что в 1999 году ван дер Сар также перешел из «Аякса» в «Ювентус».