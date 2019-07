Эдвин ван дер Сар – де Лигту: Из «Аякса» в «Ювентус», мне знаком этот путь

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар пожелал удачи защитнику Маттейсу де Лигту, который перешел в «Ювентус».

«От красно-белых к бело-черным, мне знаком этот путь. Всего наилучшего, Маттейс. Береги его, «Ювентус», – написал голландец.

From ⚪️🔴⚪️ to ⚪️⚫️, I know the way! 😉



All the best in Turin Matthijs! Take good care of him