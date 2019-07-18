«Зенит» объявил о продлении контракта с Ерохиным Новое соглашение рассчитано по схеме «3+1».

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Новое соглашение рассчитано по схеме «3+1».

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Александра Ерохина с продлением сотрудничества, желает удачи на поле и за его пределами», – говорится в заявлении клуба.

Ерохин перешел в «Зенит» в 2017 году. За два года он провел за команду 67 матчей, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач. Вместе с командой 29-летний Ерохин стал чемпионом России в прошлом сезоне.

Ранее воспитанник «Локомотива» выступал за «Шериф», «Краснодар», «СКА-Энергию», «Урал» и «Ростов».

В составе сборной России Ерохин провел 23 матча и забил один гол.