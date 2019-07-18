Александр Ерохин: Долгосрочный контракт с «Зенитом» – мотивирующий фактор - Советский спорт
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18 июля 2019 17:32ФутболЛипкин Антон

Александр Ерохин: Долгосрочный контракт с «Зенитом» – мотивирующий фактор

Полузащитник подписал контракт по схеме «3+1».

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я очень рад, что продлил контракт с «Зенитом», – приводит слова 29-летнего Ерохина официальный сайт клуба. – До конца действующего соглашения оставался еще год, но мы решили все вопросы заранее.

Долгосрочный контракт лично для меня – мотивирующий фактор. Мы стали чемпионами в прошедшем сезоне, скоро стартуем в Лиге чемпионов. «Зенит» – топ-клуб, который всегда ставит перед собой максимальные цели во всех турнирах. Я приложу все силы, чтобы помочь команде в их достижении».

Новое соглашение рассчитано по схеме «3+1». Ерохин перешел в «Зенит» в 2017 году. За два года он провел за команду 67 матчей, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач. Вместе с командой 29-летний Ерохин стал чемпионом России в прошлом сезоне.

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