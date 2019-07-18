Сергей Балахнин: С уходом Гацкана может потеряться дух, который он определял «Ростов» объявил об уходе капитана команды.

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался об уходе из клуба полузащитника Александра Гацкана.

«Уход капитана – это всегда потеря, – приводит News.ru слова Балахнина. – Особенно того футболиста, который провел в клубе больше десяти лет.

Вряд ли сильно изменится игра, но может потеряться внутренний дух, который он определял большое время».

Напомним, накануне «Ростов» объявил об уходе Гацкана. Ранее сообщалось, что 35-летний молдаванин продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Полузащитник выступал за желто-синих с 2008 года. Он провел за команду 314 матча, забил 24 гола и сделал 26 результативных передач.