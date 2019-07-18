Глава сельсовета Костина Лога о переводе Смолова: Мы не знали, кто перечислил деньги

Глава сельсовета Костина Лога (Алтайского края) Галина Шуллер рассказала, как в селе отреагировали на то, что форвард «Локомотива» Федор Смолов перевел 400 тысяч рублей на реконструкцию сельского ДК.
«Мы не знали, кто нам эти деньги перечислил, – приводит «Life.ru» слова Шуллер. – Написали письмо, но нам никто не ответил, а буквально вчера жители нашего села увидели в Интернете эту передачу. Стали это видео отправлять всем, и потом мы узнали, что это Федор нам отправил деньги».
По словам главы сельсовета, ДК был построен в 1964 году, а его крыша не ремонтировалась с 1998-го.
Напомним, Смолов перевел деньги в село во время программы Comment Out на YouTube-канале «Чикен Карри».
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