Дмитрий Селюк: Видимо, «Спартак» отпугнуло отсутствие необходимости платить за Каборе - Советский спорт
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18 июля 2019 18:20Футбол

Дмитрий Селюк: Видимо, «Спартак» отпугнуло отсутствие необходимости платить за Каборе

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о том, почему «Спартак» не стал бороться за полузащитника Шарля Каборе.

- Мне самому было интересно понаблюдать за тем, как себя поведут разные клубы. Например, Олег Кононов работал с Шарлем в «Краснодаре», но по неизвестной мне причине «Спартак» его не взял. Видимо, их отпугнуло отсутствие необходимости платить за футболиста. Поэтому его получила та команда, которая вовремя осознала его ценность, — цитирует Селюка RT.

Напомним, что 17 июля, бывший хавбек «Краснодара» Шарль Каборе подписал двухлетний контракт с московским «Динамо».

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