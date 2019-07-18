Дмитрий Селюк: Видимо, «Спартак» отпугнуло отсутствие необходимости платить за Каборе

- Мне самому было интересно понаблюдать за тем, как себя поведут разные клубы. Например, Олег Кононов работал с Шарлем в «Краснодаре», но по неизвестной мне причине «Спартак» его не взял. Видимо, их отпугнуло отсутствие необходимости платить за футболиста. Поэтому его получила та команда, которая вовремя осознала его ценность, — цитирует Селюка RT.
Напомним, что 17 июля, бывший хавбек «Краснодара» Шарль Каборе подписал двухлетний контракт с московским «Динамо».
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