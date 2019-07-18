Сергей Силкин: Для Карпина матч против «Спартака» принципиален

- Самый интересный для меня. Для Карпина это принципиальная игра. Хотя все против «Спартака» все играют с особым настроем, но с учетом того, что Карпин там работал и в прошлом году удачно играл против этой команды, настрой у хозяев будет запредельный. Матч будет интересный, - приводит слова Силкина «Евро-футбол.ру».
Добавим, что встреча состоится на «Ростов Арене» в ближайшую субботу и начнется в 21:30 по московскому времени.
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