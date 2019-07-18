Сергей Силкин: Для Карпина матч против «Спартака» принципиален Футбольный эксперт Сергей Силкин поделился ожиданием о предстоящем матче второго тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом».

- Самый интересный для меня. Для Карпина это принципиальная игра. Хотя все против «Спартака» все играют с особым настроем, но с учетом того, что Карпин там работал и в прошлом году удачно играл против этой команды, настрой у хозяев будет запредельный. Матч будет интересный, - приводит слова Силкина «Евро-футбол.ру».

Добавим, что встреча состоится на «Ростов Арене» в ближайшую субботу и начнется в 21:30 по московскому времени.