«Спартак» объявил о подписании контракта с Мирзовым

Напомним, что 26-летний хавбек начинал карьеру в Кабардино-Балкарии, выступая за нальчикский «Спартак». Затем Резиуан играл за «Спартак» из Костромы, рязанскую «Звезду», московское «Торпедо», «Ахмат», «Ростов», а также за «Тосно», в составе которого стал победителем Кубка России.
В августе прошлого года «Ростов» отдал Мирзова в аренду в «Арсенал», в составе которого он провел 29 матчей, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
В мае Мирзов был впервые вызван в сборную России и попал в заявку на матч отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).
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