Резиуан Мирзов: Делал все для того, чтобы попасть в такую команду, как «Спартак»

Полузащитник Резиуан Мирзов прокомментировал подписание контракта со «Спартаком».
«Горжусь, что попал в такую команду, – сказал 26-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – Делал все для того, чтобы попасть в такую команду. И судьба распорядилась так, что я попал в самый большой клуб России.
Буду стараться делать все, что от меня зависит, чтобы помочь команде решать поставленные задачи. Понимаю, в какой команде буду играть, так что ответственность уже намного выше».
Напомним, «Спартак» объявил о подписании трехлетнего контракта с Мирзовым, который в прошлом сезоне играл на правах аренды в «Арсенале».
Ранее Мирзов выступал за «Спартак-Нальчик», «Спартак» (Кострома), «Звезду» (Рязань), «Торпедо», «Ахмат», «Тосно» и «Ростов».
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