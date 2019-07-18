Томас Цорн: Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход в команды полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.

- В лице Резиуана Мирзова «Спартак» получил скоростного атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом.

Мирзов приходит к нам в статусе кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле. С его возможностями хорошо знаком главный тренер команды. Кроме того, в «Арсенале» Мирзов играл вместе с Зелимханом Бакаевым, с которым они успешно взаимодействовали в атаке.

Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях «Спартака» приводит слова Цорна «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

Ранее стало известно, что 26-летний полузащитник подписал с красно-белыми соглашение сроком на три года.