Томас Цорн: Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера

- В лице Резиуана Мирзова «Спартак» получил скоростного атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом.
Мирзов приходит к нам в статусе кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле. С его возможностями хорошо знаком главный тренер команды. Кроме того, в «Арсенале» Мирзов играл вместе с Зелимханом Бакаевым, с которым они успешно взаимодействовали в атаке.
Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях «Спартака» приводит слова Цорна «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу красно-белых.
Ранее стало известно, что 26-летний полузащитник подписал с красно-белыми соглашение сроком на три года.
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