Резиуан Мирзов: В прошлом сезоне прибавил в уверенности играть в атакующий футбол

Новичок «Спартака» Резиуан Мирзов рассказал, в чем прибавил за предыдущий сезон, который провел на правах аренды в «Арсенале».

«В прошлом сезоне я прибавил в уверенности играть в атакующий футбол», – сказал 26-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – У нас в Туле подобралась хорошая команда. Мы решали задачи в верху турнирной таблицы, а не просто боролись за выживание.

На это повлияло руководство клуба, тренерский штаб, который был сначала и который работает сейчас. Наверное, эти факторы сыграли за то, чтобы я попал в сборную. Спасибо им всем. Это помогло мне выдать такой сезон».

Напомним, «Арсенал» занял шестое место и на следующей неделе дебютирует в еврокубках – команда начнет выступление со второго квалификационного раунда Лиги Европы.

В прошлом сезоне Мирзов забил восемь голов и сделал одну результативную передачу в 29 матчах за «Арсенал».

Контракт Мирзова со «Спартаком» рассчитан на три года.