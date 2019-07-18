Резиуан Мирзов: В прошлом сезоне прибавил в уверенности играть в атакующий футбол - Советский спорт
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18 июля 2019 20:36ФутболЛипкин Антон

Резиуан Мирзов: В прошлом сезоне прибавил в уверенности играть в атакующий футбол

«Спартак» подписал трехлетний контракт с Мирзовым.

Новичок «Спартака» Резиуан Мирзов рассказал, в чем прибавил за предыдущий сезон, который провел на правах аренды в «Арсенале».

«В прошлом сезоне я прибавил в уверенности играть в атакующий футбол», – сказал 26-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – У нас в Туле подобралась хорошая команда. Мы решали задачи в верху турнирной таблицы, а не просто боролись за выживание.

На это повлияло руководство клуба, тренерский штаб, который был сначала и который работает сейчас. Наверное, эти факторы сыграли за то, чтобы я попал в сборную. Спасибо им всем. Это помогло мне выдать такой сезон».

Напомним, «Арсенал» занял шестое место и на следующей неделе дебютирует в еврокубках – команда начнет выступление со второго квалификационного раунда Лиги Европы.

В прошлом сезоне Мирзов забил восемь голов и сделал одну результативную передачу в 29 матчах за «Арсенал».

Контракт Мирзова со «Спартаком» рассчитан на три года.

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