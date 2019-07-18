«Жальгирис» не смог пробиться во второй квалификационный раунд Лиги Европы - Советский спорт
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18 июля 2019 22:01Футбол

«Жальгирис» не смог пробиться во второй квалификационный раунд Лиги Европы

Футболисты «Жальгириса» на своем поле не смогли переиграть венгерский «Гонвед» (1:1) в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы.

В составе литовского клуба голом отметился Ливиу Антал (18-я минута). У венгерской команды отличился Джордже Камбер (62).

Напомним, что первая встреча завершилась победой венгерских футболистов со счетом 3:1.

Таким образом, «Гонвед» пробился в следующий раунд турнира, где сыграет против румыснкого клуба «Университатя».

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