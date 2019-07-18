«Жальгирис» не смог пробиться во второй квалификационный раунд Лиги Европы

В составе литовского клуба голом отметился Ливиу Антал (18-я минута). У венгерской команды отличился Джордже Камбер (62).
Напомним, что первая встреча завершилась победой венгерских футболистов со счетом 3:1.
Таким образом, «Гонвед» пробился в следующий раунд турнира, где сыграет против румыснкого клуба «Университатя».
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