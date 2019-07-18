Резиуан Мирзов: Хотел играть под руководством Кононова

Новичок «Спартака» Резиуан Мирзов рассказал о том, какую роль в его переходе сыграл главный тренер красно-белых Олег Кононов.
«Кононов хотел меня видеть в команде, – сказал 26-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – И я хотел под его руководством в таком клубе играть. Наверное, это и сыграло свою роль: что и он, и президент клуба хотел, чтобы я пришел. Из-за этого я и оказался здесь».
Напомним, Мирзов знаком с Кононовым по совместной работе в «Арсенале», где он выступал в прошлом сезоне на правах аренды.
Полузащитник подписал со «Спартаком» контракт на три года. Ранее Мирзов также играл за «Спартак-Нальчик», «Спартак» (Кострома), «Звезду» (Рязань), «Торпедо», «Ахмат», «Тосно» и «Ростов».
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