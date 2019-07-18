«Порту» попытается вернуть Фалькао - Советский спорт
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18 июля 2019 23:02Футбол

«Порту» попытается вернуть Фалькао

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

Как сообщает le10sport, руководство «Порту» надеется вернуть 33-летнего колумбийского форварда.

Отмечается, что в «Монако» не против отпустить колумбийца, но на данный момент изучают все поступающие предложения о возможном переходе Фалькао.

Ранее сообщалось, что колумбийский нападающий на правах свободного агента близок к переходу в «Галатасарай».

Напомним, что выступал за «Порту» с 2009 по 2011 годы. Форвард провел 87 матчей за португальскую команду, записав на свой счет 72 забитых мяча и 17 результативных передач.

В сезоне-2018/19 Фалькао провел за «Монако» 33 матча в Лиге 1, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2020 года.

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