«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс» и вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы

Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил Федерера Новак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.

Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубы Артем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

«Разводить и бить Мамаева и Кокорина в этой колонии не будут» (эксклюзив) «Советский спорт» нашел человека, который провел 4 месяца в той же колонии, где сейчас отбывают срок Мамаев и Кокорин. Мы взяли у него интервью.

Рекорд посещаемости РПЛ – прорыв или обман? В выходные был установлен новый рекорд для стартовых туров премьер-лиги: восемь матчей в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Грозном суммарно посмотрели 183 617 зрителей.

Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТР Впервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.

Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попало Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.

«Ростов» и китайский «Шоуган» приняты в ВХЛ Лига расширилась до 34 клубов.

Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 лет Швейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Виктор Бондаренко: Этот Кубок Африки – сплошное разочарование В среду и пятницу на Кубке Африки в Египте будут разыграны медали. Главный российский специалист по африканскому футболу, проработавший в местных клубах почти 20 лет, подводит не самые утешительные итоги турнира.

Без Месси и Гвардиолы. Что такое Международный Кубок чемпионов В ночь со вторника на среду матчем «Фиорентина» – «Гвадалахара» стартовал 7-й розыгрыш Международного Кубка чемпионов – главного предсезонного соревнования топ-клубов. Рассказываем, что это вообще такое.

Темное царство. Скандал с ночными матчами в РПЛ набирает обороты Наш автор разбирает очередной скандал – теперь с «ночными матчами», которые, правда, уже пообещали убрать из календаря чемпионата-2019/20 к началу осени.

Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.