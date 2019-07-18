«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс» и вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы - Советский спорт
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18 июля 2019 23:37Футбол

«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс» и вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы

Футболисты «Рейнджерс» на своем поле разгромили «Сент-Джозефс» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 6:0.

В составе шотландского клуба голами отметились Джо Арибо (3-я минута), Альфредо Морелос (45+1, 57, 66) и Джермейн Дефо (77, 87).

Напомним, что первая встреча также завершилась победой подопечных Стивена Джеррарда со счетом 4:0.

Добавим, что во втором раунде отборочного турнира «Рейнджерс» сыграет против «Прогреса» из Люксембурга.

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