«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс» и вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы

В составе шотландского клуба голами отметились Джо Арибо (3-я минута), Альфредо Морелос (45+1, 57, 66) и Джермейн Дефо (77, 87).
Напомним, что первая встреча также завершилась победой подопечных Стивена Джеррарда со счетом 4:0.
Добавим, что во втором раунде отборочного турнира «Рейнджерс» сыграет против «Прогреса» из Люксембурга.
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