Златан Ибрагимович: Мечтать о футболе? Я сам – мечта - Советский спорт
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18 июля 2019 23:54Футбол

Златан Ибрагимович: Мечтать о футболе? Я сам – мечта

Шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал о том, какие мечты у него остались в футболе.

- Мечтать о футболе? У меня нет нужды мечтать. Я мечтал, когда я был молодым. А теперь я живу в мечте. И я сам – мечта, - цитирует Ибрагимовича «Газета.Ru» со ссылкой на ESPN.

Добавим, что 37-летний швед выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 года. В своем последний сезон в MLS нападающий провел 27 матчей и забил 22 гола.

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