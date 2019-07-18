Златан Ибрагимович: Мечтать о футболе? Я сам – мечта

- Мечтать о футболе? У меня нет нужды мечтать. Я мечтал, когда я был молодым. А теперь я живу в мечте. И я сам – мечта, - цитирует Ибрагимовича «Газета.Ru» со ссылкой на ESPN.
Добавим, что 37-летний швед выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 года. В своем последний сезон в MLS нападающий провел 27 матчей и забил 22 гола.
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