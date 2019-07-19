Хадсон-Одои согласовал контракт с «Челси» и будет получать 100 тысяч фунтов в неделю - Советский спорт
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19 июля 2019 00:13Футбол

Хадсон-Одои согласовал контракт с «Челси» и будет получать 100 тысяч фунтов в неделю

Полузащитник Каллум Хадсон-Одои близок к подписанию нового контракта с «Челси».

Как сообщает Daily Mail, 18-летний вингер подпишет с лондонской командой пятилетний контракт, по которому будет получать в 100 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что 18-летний воспитанник академии «Челси» ранее отказывался продлевать с лондонским клубом контракт, который был рассчитан до лета 2020 года, и просил руководство команды отпустить его в мюнхенскую «Баварию».

Добавим, что в прошлом сезоне Хадсон-Одои провел 29 матчей за «Челси» во всех турнирах и записал на свой счет 6 забитых мячей и 7 результативных передач.

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