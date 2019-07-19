«Спартак» заинтересовался хавбеком «Шальке»

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Transfermarkt.ru, в переходе 22-летнего марокканского хавбека заинтересован «Спартак».
Напомним, что Арит перешел в «Шальке» из «Нанта» в июле 2017 года 8 миллионов евро. С тех пор марокканец провел за клуб из Гельзенкирхена 60 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 10 результативных передач.
Также в активе полузащитника семь матчей за сборную Марокко.
Действующий контракт Арита с немецким клубом рассчитан до июня 2021 года, а стоимость трансфера оценивается в 10 миллионов евро.
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