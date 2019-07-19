«Локомотив» готов заплатить 12 миллионов евро за полузащитника сборной Перу

Как сообщает Libero.pe, московский клуб предложил за 25-летнего вингера 12 миллионов евро. Тем не менее, руководство «Монаркас» намерено выручить за переход перуанца 15 миллионов.
Напомним, что Флорес перешел в «Монаркас Морелию» в августе 2018 года из датского «Ольборга» за 1,15 миллиона евро. С тех пор он провел 26 матчей за мексиканский клуб, записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.
Также в активе перуанского полузащитника 34 матча за национальную команду, в которых он забил 9 голов. На Кубке Америки 2019 года Флорес провел за сборную 6 матчей и забил 2 мяча.
Добавим, что действующий контракт вингера рассчитан до конца июня 2022 года, а портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
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