«Локомотив» готов заплатить 12 миллионов евро за полузащитника сборной Перу - Советский спорт
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19 июля 2019 01:40Футбол

«Локомотив» готов заплатить 12 миллионов евро за полузащитника сборной Перу

Полузащитник сборной Перу и мексиканского «Монаркас Морелия» Эдисон Флорес этим летом может перейти в «Локомотив».

Как сообщает Libero.pe, московский клуб предложил за 25-летнего вингера 12 миллионов евро. Тем не менее, руководство «Монаркас» намерено выручить за переход перуанца 15 миллионов.

Напомним, что Флорес перешел в «Монаркас Морелию» в августе 2018 года из датского «Ольборга» за 1,15 миллиона евро. С тех пор он провел 26 матчей за мексиканский клуб, записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

Также в активе перуанского полузащитника 34 матча за национальную команду, в которых он забил 9 голов. На Кубке Америки 2019 года Флорес провел за сборную 6 матчей и забил 2 мяча.

Добавим, что действующий контракт вингера рассчитан до конца июня 2022 года, а портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

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