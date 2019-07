«Ди Си Юнайтед» победил «Цинциннати», Руни забил 11-й гол в сезоне (видео)

«Ди Си Юнайтед» одержал победу над «Цинциннати» (4:1) в матче регулярного чемпионата MLS.

Дубль в матче оформил аргентинец Лукас Родригес, по голу забили британец Уэйн Руни и Пол Арриола. Единственный мяч «Цинциннати» на счету аргентинца Эммануэля Ледесмы, реализовавшего пенальти. Теперь на счету 33-летнего Руни 11 голов в 21 матче сезона в MLS.

Calm, cool, collected. Anddddd we have a 1-3 lead courtesy of Jara and @WayneRooney. Pure magic. #DCU | #CINvDC | #CaptainRooney pic.twitter.com/3s2rrZ9RCz