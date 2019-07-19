«Ди Си Юнайтед» победил «Цинциннати», Руни забил 11-й гол в сезоне (видео)

«Ди Си Юнайтед» одержал победу над «Цинциннати» (4:1) в матче регулярного чемпионата MLS.
Дубль в матче оформил аргентинец Лукас Родригес, по голу забили британец Уэйн Руни и Пол Арриола. Единственный мяч «Цинциннати» на счету аргентинца Эммануэля Ледесмы, реализовавшего пенальти. Теперь на счету 33-летнего Руни 11 голов в 21 матче сезона в MLS.
«Ди Си Юнайтед» набрал 35 очков и занимает второе место в Восточной конференции. В следующем матче 21 июля команда Руни сыграет в гостях с «Атлантой Юнайтед».
MLS
Регулярный чемпионат
«Цинциннати» – «Ди Си Юнайтед» – 1:4 (0:1)
Голы: Ледесма, 54, с пенальти – Родригес, 42, 59. Руни, 64. Арриола, 73.
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