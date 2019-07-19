Сери перешел в «Галатасарай» на правах аренды из «Фулхэма» Ивуариец провел в Англии один сезон.

«Галатасарай» объявил о переходе полузащитника Жана-Микаэля Сери из «Фулхэма» на правах аренды.

28-летний ивуариец проведет в Стамбуле один год, по итогам которого желто-красные имеют право выкупить права на игрока за 18 миллионов евро. Стоимость годичной аренды Сери составит 1,5 миллиона. За предстоящий год игрок сборной Кот-д’Ивуара заработает 2,8 миллиона.

Напомним, Сери перешел в «Фулхэм» из «Ниццы» летом прошлого года за 30 миллионов евро. Однако в Англии центральный полузащитник не смог показать результативную игру: в 34 матчах на его счету один гол и три результативные передачи.

Добавим, что «Галатасарай» стал чемпионом Турции и осенью сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.