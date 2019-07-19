«Ювентус» может предложить за Погба трех игроков В Италии по-прежнему рассчитывают на трансфер чемпиона мира.

«Ювентус» продолжает претендовать на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации The Sun, чемпионы Италии ради возвращения 26-летнего француза готовы предложить манкунианцам сразу трех игроков. В Турине могут отпустить в Англию защитника Жоау Канселу, а также полузащитников Блеза Матюиди и Дугласа Косту.

Напомним, Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 годы, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон. Однако сам Погба и его агент Мино Райола не исключают перехода в другой клуб уже нынешним летом. На чемпиона мира также претендует «Реал».

В настоящее время Погба в составе «Манчестер Юнайтед» готовится к сезону в Австралии и накануне провел на поле 45 минут в контрольном матче с «Лидсом» (4:0).