«Ювентус» может предложить за Погба трех игроков

«Ювентус» продолжает претендовать на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
По информации The Sun, чемпионы Италии ради возвращения 26-летнего француза готовы предложить манкунианцам сразу трех игроков. В Турине могут отпустить в Англию защитника Жоау Канселу, а также полузащитников Блеза Матюиди и Дугласа Косту.
Напомним, Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 годы, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон. Однако сам Погба и его агент Мино Райола не исключают перехода в другой клуб уже нынешним летом. На чемпиона мира также претендует «Реал».
В настоящее время Погба в составе «Манчестер Юнайтед» готовится к сезону в Австралии и накануне провел на поле 45 минут в контрольном матче с «Лидсом» (4:0).
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