Егор Сорокин: После истории с Суторминым немного по-другому посмотрел на российский футбол Полузащитник сменил два клуба за одно межсезонье.

Защитник «Рубина» Егор Сорокин высказался о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».

– Я немножко по-другому посмотрел на российский футбол, – сказал 23-летний Сорокин в интервью «Известиям».

– Успели познакомиться с Алексеем за неделю его пребывания в «Рубине»?

– Конечно. Он был в команде, нормально готовился, общался с нами. Просто так сложились обстоятельства.

Напомним, 29 июня Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга», однако уже 8 июля он стал игроком «Зенита».

14 июля полузащитник дебютировал за основной состав команды в матче первого тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1).