Егор Сорокин: После истории с Суторминым немного по-другому посмотрел на российский футбол

Защитник «Рубина» Егор Сорокин высказался о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».
– Я немножко по-другому посмотрел на российский футбол, – сказал 23-летний Сорокин в интервью «Известиям».
– Успели познакомиться с Алексеем за неделю его пребывания в «Рубине»?
– Конечно. Он был в команде, нормально готовился, общался с нами. Просто так сложились обстоятельства.
Напомним, 29 июня Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга», однако уже 8 июля он стал игроком «Зенита».
14 июля полузащитник дебютировал за основной состав команды в матче первого тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1).
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