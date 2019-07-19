Егор Сорокин: После истории с Суторминым немного по-другому посмотрел на российский футбол - Советский спорт
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19 июля 2019 09:59ФутболЛипкин Антон

Егор Сорокин: После истории с Суторминым немного по-другому посмотрел на российский футбол

Полузащитник сменил два клуба за одно межсезонье.

Защитник «Рубина» Егор Сорокин высказался о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».

– Я немножко по-другому посмотрел на российский футбол, – сказал 23-летний Сорокин в интервью «Известиям».

– Успели познакомиться с Алексеем за неделю его пребывания в «Рубине»?
– Конечно. Он был в команде, нормально готовился, общался с нами. Просто так сложились обстоятельства.

Напомним, 29 июня Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга», однако уже 8 июля он стал игроком «Зенита».

14 июля полузащитник дебютировал за основной состав команды в матче первого тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1).

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